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Dünya

Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in Kudüs'teki suçları uluslararası düzeyde cezalandırılmalı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'le ilgili uluslararası kararları ihlal ettiği için İsrail'in uluslararası düzeyde soruşturulması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.

Laith Al-jnaidi,Halime Afra Aksoy   | 27.01.2021
Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in Kudüs'teki suçları uluslararası düzeyde cezalandırılmalı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Amman

Merkezi Ürdün'de bulunan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmalarının engellenmesi ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerine yönelik devam eden baskıların, "Kudüs'ün ve Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsal mekanların Yahudileştirilmesi projesinin bir parçası" olduğu ifade edildi.

Kudüs'ün simgesel yapılarını yok etmenin, ilgili uluslararası anlaşmaların ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kararlarının açık şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin şehri olan Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik iddiasının UNESCO tarafından da reddedildiği hatırlatıldı.

Arap ve Müslüman halklara, hükümetlere ve kurumlara "sorumluluklarını üstlenmeleri, geç olmadan Kudüs'ü ve kutsal değerlerini korumaları" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te işlediği suçlar, uluslararası kararları ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası düzeyde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını gerektiriyor."

İsrail güçleri, 24 Ocak'ta Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının İsrail'in engellemelerinin ardından bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurmuştu.

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