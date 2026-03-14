Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir köye baskın düzenleyen İsraillilerin açtığı ateş sonucu en az 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Kisan köyünde gerçek mermiyle yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.
Ayrıca başka yaralılar bulunduğuna dair ihbar alındığı ancak İsrail güçlerinin köy girişine "kontrol noktası" kurarak ambulansların girişini engellediği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kisan köyünün doğusundaki çobanlara ateş açtığını ve onlarca koyunu çaldığını aktardı.