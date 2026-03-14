Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani için Tecriş Meydanı'ndaki İmamzade Salih Türbesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bir köye baskın düzenleyen İsraillilerin açtığı ateş sonucu en az 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Ömer Erdem  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

İstanbul

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Kisan köyünde gerçek mermiyle yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.

Ayrıca başka yaralılar bulunduğuna dair ihbar alındığı ancak İsrail güçlerinin köy girişine "kontrol noktası" kurarak ambulansların girişini engellediği belirtildi.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kisan köyünün doğusundaki çobanlara ateş açtığını ve onlarca koyunu çaldığını aktardı.

