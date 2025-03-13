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Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Ramallah

Görgün tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri taşıyan onlarca araç İsrail askerlerinin koruması eşliğinde Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Kızılayı, 4 kişinin gazdan etkilendiği ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, baskın düzenledikleri Yusuf Makamı'nda dini ayinler gerçekleştirdi.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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