Dolar
43.74
Euro
51.86
Altın
4,993.71
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
68,384.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
logo
Dünya, Filistin

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin 300 zeytin ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 300 zeytin ağacını kesti.

Mahmut Geldi  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin 300 zeytin ağacını kesti Nedal Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli gaspçıların Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırganların, Turmus Aya beldesinin topraklarında inşa edilen yerleşim yerinden geldiği vurgulanan haberde, saldırganların Filistinlilere ait 300 zeytin ağacını kestiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde ayrıca, İsraillilerin sürekli olarak belde sakinlerine saldırılar düzenlediğine işaret edildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi
Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin 300 zeytin ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin 300 zeytin ağacını kesti

AB'den İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarına tepki

İsrailli gazeteci Levy, Tel Aviv'in son hamlesiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak ettiğini söyledi

İsrail, Batı Şeria'da ilhakın önünü açan kararı "Filistin yönetimi toprak gasbı yapıyor" diyerek savundu

İsrail, Batı Şeria'da ilhakın önünü açan kararı "Filistin yönetimi toprak gasbı yapıyor" diyerek savundu
İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne?

İsrail'in ihlalleri gölgesinde Gazze'de ateşkeste son durum ne?
Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet