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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarında 160'ı çocuk, 716 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Safiye Karabacak  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

İstanbul

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın 716 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 750 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybetmiş, 95 bin 551 kişi yaralanmıştı.

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