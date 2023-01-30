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Dünya

Filistin: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki en kanlı ay oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, ocak ayının, 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan "en kanlı ay" olduğunu açıkladı.

Awad Rjoob, Hacer Başer   | 30.01.2023
Filistin: Ocak 2023, 2015'ten bu yana Batı Şeria'daki en kanlı ay oldu

Ramallah

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Bu ay, 2015'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay oldu. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 8'i çocuk, biri yaşlı kadın olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin özellikle vücutlarının üst kısmı ve başları hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bu kentte toplam 20 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü.

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