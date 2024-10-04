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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar Hırvatistan'da anıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Stipe Majic  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar Hırvatistan'da anıldı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Croatia

Özgür Filistin Girişimi tarafından başkentteki Kral Tomislav Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Filistin, Lübnan, Suriye ve Sudan'da öldürülen çocuklar için çiçek bırakıldı, mum yakıldı.

Özgür Filistin Girişimi'nden Ratka Visnjic, burada yaptığı konuşmada, öldürülen her can için acı duyduklarını ifade ederek, "Burada toplanarak soykırımlarda acımasızca hayallerinden edilen çocukları anmak istedik." dedi.

Gazze'deki soykırımda 16 binden fazla çocuğun acımasızca öldürüldüğüne dikkati çeken Visnjic, "Büyük bir endişeyle Lübnan'da olanları izliyoruz. İsrail'in saldırılarında sadece 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü. Binlerce çocuğun öldürüldüğü Sudan ve Suriye'yi de unutmadık." diye konuştu.

Meydanda toplanan yüzlerce kişi hayatını kaybeden çocuklar için şiirler okurken, anma törenlerinin ülkenin farklı kentlerinde devam edeceği belirtildi.

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