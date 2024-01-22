Dolar
30.27
Euro
32.96
Altın
2,021.13
ETH/USDT
2,314.40
BTC/USDT
39,648.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamıyor

İstanbul

Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılayın ilk yardım ekiplerinin, devam eden saldırılar nedeniyle hastanedeki hasta ve yaralılara ulaşamadığı, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki ekiplerin hayatından endişe edildiği kaydedildi.

Uluslararası camiaya, Emel Hastanesi ile Kızılaya ait merkezde görev yapan ekipler ile binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin korunması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da taksiciler şehitler için toplandı
Türkiye ile Libya arasında sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı

Benzer haberler

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamıyor

Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi kaybettik

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin Filistinli temel ihtiyaçlardan yoksun

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin Filistinli temel ihtiyaçlardan yoksun
Filistin Kızılayı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden acil servis hizmeti vermeye başladı

Filistin Kızılayı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden acil servis hizmeti vermeye başladı
Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet