Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamıyor
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi.
İstanbul
Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edildi.
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Açıklamada, Kızılayın ilk yardım ekiplerinin, devam eden saldırılar nedeniyle hastanedeki hasta ve yaralılara ulaşamadığı, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki ekiplerin hayatından endişe edildiği kaydedildi.
Uluslararası camiaya, Emel Hastanesi ile Kızılaya ait merkezde görev yapan ekipler ile binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin korunması çağrısı yapıldı.
Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.