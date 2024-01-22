Dolar
30.25
Euro
33.00
Altın
2,024.53
ETH/USDT
2,373.50
BTC/USDT
40,702.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gazetecilerin de bulunduğu bir grup Filistinliyi hedef aldığı, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Mustafa Deveci  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı Fotoğraf: Mahmoud Shalha/AA

Ankara

Bölgede bulunan AA serbest kameramanı, İsrail SİHA'sının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda haber çalışması yapan gazetecilerin de bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, yaralılar arasında Filistinli foto muhabiri İmad Gabun'un da yer aldığı aktarıldı.

Bölgede bulunan Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin kendilerini doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Şerif, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Benzer haberler

BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

BM, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

İsrail, Gazze'de 108 günde 11 bin çocuk öldürdü

Filistin'den AB'ye, "Netanyahu'ya yaptırım uygulayın" çağrısı

Gazze'de Filistinli bir aile enkazın ortasında tenekelerden barınak yapmaya çalışıyor

Gazze'de Filistinli bir aile enkazın ortasında tenekelerden barınak yapmaya çalışıyor

İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı

İsrail SİHA'sı Gazze'nin kuzeyinde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı
İngiliz hukuk profesörüne göre İsrail'in soykırım niyeti "çok açık"

İngiliz hukuk profesörüne göre İsrail'in soykırım niyeti "çok açık"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet