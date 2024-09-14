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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin, İsrail'in Eygi'yi katletmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından katledilmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Filistin, İsrail'in Eygi'yi katletmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.

Hakkı ve adaleti savunurken katledilen Eygi'nin, Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

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