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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

Mahmut Geldi  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor

İstanbul

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı şiddetle kınandı.

İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı yapılan saldırıların da kınandığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" iddiasıyla bazı ülkelerden aldığı desteklerle barbarca suçlar işlediği ve Filistin davasını tasfiye etme yönündeki planını hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in bölgede barış yerine savaş kültürünü dayatmaya çalıştığını savunan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in aynı zamanda bu savaşı, Filistin halkının varlığını inkar etme yönünde kullandığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin halkına karşı insanlık suçu düzeyine varan saldırılarına karşı uluslararası tarafların kayıtsız kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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