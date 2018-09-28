Filistin İslami Cihad Hareketi'nin yeni lideri Ziyad en-Nahale oldu

GAZZE

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreterliğine Ziyad en-Nahale seçildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Gazze'nin doğu sınırında düzenlediği basın toplantısında, hareketin Ramazan Abdullah Şallah'ın halefi olarak Nahale'yi seçtiğini belirtti.

Şihab, Siyasi Büro üyeliklerine de Ekrem el-Acuri, Muhammed Hindi, Yusuf El-Hasayine, Velid Katati, Muhammed Hamid, Enver Ebu Taha, Abdulaziz el-Minavi, Nafiz Azzam ve Halid El-Bataş'ın seçildiğini aktardı.

Bazı üyelerin isimlerinin ise işgal altındaki topraklarda, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve hapishanede bulundukları için güvenlik nedeniyle açıklanmadığını söyleyen Şihab, seçimlerin dürüst bir rekabet ortamında gerçekleştiğini vurguladı.

Filistin İslami Cihad Hareketi'ne 1995'ten bu yana Ramazan Abdullah Şallah liderlik ediyordu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Şallah'ın sağlık durumuna ilişkin nisan ayında basında bazı haberler çıkmış, bunun üzerine İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "kalp ameliyatı geçiren Şallah'ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu" ifade edilmişti.

Muhabir: Safiye Karabacak