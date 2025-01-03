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Dünya

Filistin güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki "operasyonunda" ölü sayısı 14'e yükseldi

Filistin güvenlik güçlerinin geçen ayının ortasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e çıktığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Filistin güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki "operasyonunda" ölü sayısı 14'e yükseldi

Ramallah

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, yaptığı açıklamada, Filistin Genel istihbarat Teşkilatı mensubu Binbaşı Raşid Şaku’nun bu sabah Cenin Mülteci Kampı’nda görevi esnasında vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Yerel kaynaklar ise Cenin Kampı’ndaki Havasin Mahallesi’nde bir baba ile oğlunun evlerinin çatısında vurularak yaşamını yitirdiğini, bir kadının da yaralandığını bildirdi.

Bu sabah ölen 3 kişi ile birlikte Cenin Mülteci Kampı'nda 14 Aralık’tan bu yana devam eden Filistin güvenlik operasyonunda ölenlerin sayısı, 6’sı güvenlik gücü ve aralarında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Cenin Tugayı'nın bir liderinin de bulunduğu 8 kişi olmak üzere 14’e çıktı.

Filistin güvenlik güçleri, 14 Aralık’tan bu yana "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları kişileri yakalamak gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor. Cenin kenti ve mülteci kampında gerginlik sürerken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyuluyor.

Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık’ta "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulundu ve gerilimin azaltılmasına engel olan sorunların çözülmesinde rol almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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