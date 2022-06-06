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Dünya

Filistin: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları 'işgal'e dönüştü

Filistin yönetimi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının ziyaret değil "işgal" niteliği taşıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Semiz   | 06.06.2022
Filistin: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları 'işgal'e dönüştü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yasal ve tarihi statükosunun korunması gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların devam etmesinin çatışmayı "din savaşına dönüştürebileceği" uyarısında bulunan Rudeyne, "Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları ziyaret maksadını aşarak 'işgal'e dönüştü." ifadelerini kullandı.

Rudeyne, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal olarak bölerek statükosunu değiştirme girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu girişimin başarısız olacağını kaydeden Rudeyne ayrıca, ABD yönetimine Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurması için İsrail'i zorlaması çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle dün ve bugün baskınlar düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.

Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

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