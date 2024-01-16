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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail askerleri baskın düzenlediği Filistinlilerin evlerinde hırsızlık yapıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin, 7 Ekim 2023’ten bu yanan işgal altındaki Batı Şeria’da baskın düzenlediği Filistinli tutukluların evlerindeki altın para ve kıymetli eşyaları çaldığını ve el koyduğunu açıkladı.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail askerleri baskın düzenlediği Filistinlilerin evlerinde hırsızlık yapıyor

Ramallah

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devleti (İsrail) güçleri, esirlerin ailelerinin paralarını, altınlarını, kıymetli eşyalarını çalıyor ve arabalarına el koyuyor.” denildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlar sonucunda milyonlarca şekel (bir dolar 3,75 şekel) olarak tahmin edilen büyük kayıplar olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“İsrail askerleri, 7 Ekim'den bu yana, evlerin içinde neden oldukları tahrip ve yıkım operasyonlarının yanı sıra, cezaevlerindeki mahkumların ailelerine ait evlerden hırsızlık ve mülklere el koyma eylemlerini artırdı. El Halil kentinde, tutuklu ve gözaltındakilerin ailelerine ait onlarca arabaya el konuldu. Evlere yapılan saldırıların ve baskınların çoğunda hırsızlık ve el koyma olayları kaydediliyor.”

İsrail askerlerinin, son olarak, Ramallah kentine bağlı Kuber beldesi sakinlerinden olan Filistinli tutuklular Nail el-Bergusi, Rabi el-Bergusi ve Murad el-Bergusi’nin evlerine baskın düzenlediğine işaret edilen açıklamada, askerlerin evlerde büyük bir tahribata yol açtığı ve evlerde bulunan para ile iki araca da el koyduğu belirtildi.

İsrail ordusundan, Filistin Esirler Cemiyeti’nin söz konusu suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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