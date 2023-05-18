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Dünya

Filistin: Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" kimseye meşruiyet kazandırmaz

Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"nün kimseye meşruiyet kazandırmayacağını ve Kudüs üzerinde hak sahibinin Filistin halkı olduğunu belirtti.

Mohammed Ghifari, Gülşen Topçu  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Filistin: Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" kimseye meşruiyet kazandırmaz Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği "bayrak yürüyüşü"nü kınadı ve bunun kabul edilemez provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Ebu Rudeyne, "Bu tür eylemler kimseye meşruiyet kazandırmaz. Kudüs kutsal mekanlarıyla Filistin devletinin ebedi başkentidir. Burada tarihi hak sahibi olan da Filistin halkıdır. Kudüs'te meşruiyeti, İsrail ya da ABD değil Filistin halkı verir." ifadesini kullandı.

Yaşanan gerilimin doğurabileceği sonuçlara karşı uyarıda bulunan ve bundan İsrail hükümetini sorumlu tutan Ebu Rudeyne, başta BM'nin İsrail'i "uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhâl ve tamamen durdurmaya" çağıran 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası tüm kararların Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilen Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

ABD yönetiminin yaşanan ihlaller karşısında sessiz kalışının, İsrail'i ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiğini kaydeden Ebu Rudeyne, Filistin halkının, İsrail'in tüm uygulamalarına rağmen topraklarına ve kutsal değerlerine olan bağlılığını ve direnişini takdir etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs bugün fanatik Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü"ne sahne oluyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

"Bayrak yürüyüşü"nde on binlerce Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

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