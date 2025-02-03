Dolar
35.99
Euro
36.91
Altın
2,814.09
ETH/USDT
2,543.80
BTC/USDT
94,445.00
BIST 100
9,784.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanlığı: Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin halkının, İsrail'in tehcir ve alternatif vatan planlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekci Gülay  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Filistin Devlet Başkanlığı: Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail makamlarının, Filistin halkını göç ettirmek ve etnik temizlik için Batı Şeria'daki saldırılarını genişlettiğini belirtti.

"Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Filistinlilerin tehdit edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağı, aksine bölgeyi daha büyük bir kaosun içine sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne, "İşgal güçlerinin Batı Şeria'da yürüttüğü bu saldırgan siyaset, 29 Filistinlinin şehadetiyle, yüzlercesinin yaralanması ve gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Cenin ve Tulkerim'de binalar havaya uçuruldu, alt yapı tahrip edildi, binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü." ifadesine yer verdi.

ABD yönetimini, İsrail'in saldırılarına son vermesi için acilen harekete geçmeye çağıran Ebu Rudeyne, aksi halde durumların kontrol edilemeyecek bir şekilde büyüyeceğini ve herkesin bedel ödeyeceğini kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
YEE, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"nın açılışını yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerindeki uçuşlarda azaltma kararı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanlığı: Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek

Filistin Devlet Başkanlığı: Filistin halkı ne tehcir ne de alternatif vatan planlarını kabul edecek

İsrail ordusu, Kuneytra vilayetinde işgal ettiği beldeden çekilirken geride enkaz bıraktı

İsrail'de askere gitmek istemeyen 1200'den fazla Ultra Ortodoks Yahudi hakkında gözaltı emri çıkarıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "15. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "15. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

Washington Post: İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor

Washington Post: İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor
Lübnan’da yeni hükümet kurulabilecek mi?

Lübnan’da yeni hükümet kurulabilecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet