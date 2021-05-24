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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'İsrail işgalini sona erdirmek için siyasi çözüm' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail işgalini sona erdirecek ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına evirilecek bir siyasi çözümün başlatılması çağrısında bulundu.

Esat Fırat   | 24.05.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'İsrail işgalini sona erdirmek için siyasi çözüm' çağrısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Görüşmede Abbas, "Ateşkesin güçlendirilmesinin ardından, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde İsrail'in halkımız ve topraklarımız üzerindeki işgalini sona erdiren, uluslararası meşruiyet kararları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına evirilen siyasi bir çözümün acilen başlatılması aşamasına geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki iç bölünmüşlüğü sona erdirmek için ulusal birlik hükümeti kurulması adına hazır içinde olduklarına dikkati çeken Abbas, Mısır başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri ve ABD'ye ateşkesin sağlanması konusunda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Filistin davasını tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğini ve Filistin saflarını birleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Şukri, Mısır ile Filistin yönetimi arasındaki yakın koordinasyonun "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı" amaçladığına dikkati çekerek, "Bu, tüm kardeş Arap ülkelerinin ortak hedefidir. Bunu başarmak için Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.

Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunmasını görüşmek üzere gittiği Ürdün'ün başkenti Amman'daki temaslarını tamamlayan Şukri, öğleden sonra Ürdün'e ait bir helikopterle İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a gelmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış,120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

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