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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de ikinci Nekbe ve benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe ve tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığını belirtti.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 10.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de ikinci Nekbe ve benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanıyor

Ramallah

Abbas'ın, Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın vefatının 20. yılı münasebetiyle yaptığı konuşmanın metni, Filistin haber ajansı WAFA'da yayınlandı.

Filistin halkının zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Abbas, "Gazze Şeridi'nde ikinci Nekbe yaşanıyor. Halkımız tarihte benzeri görülmemiş bir soykırıma uğruyor. Binlerce kişi ölüyor ve yaralanıyor, her yer yıkılıyor, insanlar evsiz kalıyor, hastalanıyor ve aç bırakılıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Gazze'yi yaşanılmaz bir yere çevirdiğini ve Gazze'nin kuzeyinde yaşananların bunun en güzel kanıtı olduğunu kaydeden Abbas, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin uygulamaya çalıştığı tehcir planının başarılı olamayacağını dile getirdi.

Abbas, Filistin halkının varlığının ve Filistin meselesinin ortadan kaldırılamayacağını kaydetti.

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