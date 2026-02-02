Dolar
43.49
Euro
51.47
Altın
4,736.86
ETH/USDT
2,352.70
BTC/USDT
78,321.00
BIST 100
13,696.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.- VTR -
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım 2026'da yapılacağını duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin, ülke içinde ve dışında Filistin halkının mümkün olan en geniş katılımını sağlamak amacıyla 1 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Seçimlerin yapılması için tam orantılı temsil sisteminin kurulduğu belirtilen kararnamede, seçimlerin Filistin halkının tüm kesimleri için adil temsili sağladığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merkez Seçim Komisyonunun seçim sürecinin tam denetlenmesini üstleneceği, bunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürüteceği kararnamede belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca, Fetih hareketinin 8. genel konferansının 14 Mayıs 2026'da Ramallah'ta yapılmasını kapsayan bir kararname daha yayımladı.

Filistin hükümeti daha önce yerel seçimlerin 25 Nisan 2026'da yapılmasını öngören bir karar almıştı.

Hamas Temmuz 2025'te, Abbas'ın 2025 yılı sonundan önce Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması kararını "ulusal iradenin ihlali" olarak değerlendirmişti.

FKÖ anayasasına göre Ulusal Konsey, örgütün en yüksek otoritesi ve FKÖ'nün politika, plan ve programlarını belirleyen organ olarak görev yapıyor.

Filistin Ulusal Konseyinin bir kolu olan Filistin Merkez Konseyinin 23-24 Nisan 2025'te yapılan 32. oturumunda FKÖ İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı makamının oluşturulması kararlaştırılmış, bu göreve de eski FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi
Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, yeni web sayfasıyla erişime açıldı
Asrın Felaketi'nin 3'üncü yılında deprem şehitleri "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törenle anılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet