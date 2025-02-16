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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddettiğini yineledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir kez daha Filistin halkını zorla topraklarından çıkarma çağrılarını ve planlarını reddetti.

Aysar Alais, Esat Fırat  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddettiğini yineledi

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin reddedilmesi, acil insani yardımın ulaştırılması, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlamlaştırılması, Filistin yönetimin Gazze’de idareyi alması ve Gazze’nin yeniden imarı vurgulandı.

Abbas, Macron’a ülkesinin Filistin halkının yerlerinden edilmesine karşı tutumu ve iki devletli çözüme desteğinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Fransa'nın Suudi Arabistan ile birlikte uluslararası barış konferansının düzenlenmesine katılması, uluslararası tanınmanın ve Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasının önemine vurguda bulundu.

Abbas, dün, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde genel kurula yaptığı hitapta, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor.” demişti.

Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalının haberine göre, Riyad ve Paris, haziran ayında Filistin sorununun çözümü için düzenlenecek uluslararası konferansa başkanlık edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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