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Dünya

Filistin BM'den İsrail ihlallerini durdurması için adım atmasını istedi

Filistin, Birleşmiş Milletler'i (BM) "İsrail ihlallerini" durdurmak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırdı.

Mohammed Ghifari, Hamdi Yıldız  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Filistin BM'den İsrail ihlallerini durdurması için adım atmasını istedi

RAMALLAH

Filistin Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, mayıs ayı Güvenlik Konseyi Başkanı Pascale Christine Baeriswyl'e ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi'ye mektup gönderdi.

Mektuplarda, "İsrail'in sürekli kışkırtması, provokasyonu, toprak hırsızlığı, Filistinli sivilleri zorla yerinden etmesi ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında var olan diğer tüm yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ediyor." ifadeleri yer aldı.

Aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin mevcut tarihi ve hukuki statüyü ihlal ettiği kaydedilen mektuplarda, BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarında hedeflediği egemenliği reddettiğini yeniden vurgulamasının zorunlu olduğu belirtildi.

Mansur mektuplarda, Güvenlik Konseyinin İsrail yerleşim faaliyetlerini kınamasının gerekli olduğuna işaret etti.

Uluslararası toplumun İsrail'in insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının tümü ve insan haklarına dair devasa ihlallerin durdurulmasını mümkün kılan icraatların yerine getirmesinin zorunlu olduğunun ifade edildiği mektuplarda Filistin halkının himayesinin önemine dikkat çekildi.

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