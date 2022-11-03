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Dünya

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.

Nuri Aydın   | 03.11.2022
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Ankara

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 1,2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, geçen haftadan beri devam eden afetlerde en az 150 kişinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Afetlerde hayatını kaybedenlerden 63'ünün ise Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden olduğu bilgisi paylaşıldı.

6 aylık "afet durumu" ilan edildi

Ülke genelinde 151 bin 162 ev ile 367 köprü ve yol gibi yapıların yanı sıra yaklaşık 70 bin hektarlık tarım alanı da hasar gördü.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Calabarzon, Bicol, Batı Visayas ve Bangsamoro bölgelerinde acil yardımları hızlandıran, yerel ve merkezi yönetimler arasında koordinasyon imkanı tanıyan 6 aylık afet durumu ilan etti.

Marcos, arama kurtarma ve acil yardım ekiplerine çalışmalarını hızlandırmaları ve halkın mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi talimatı verdi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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