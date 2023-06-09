Dolar
23.44
Euro
25.23
Altın
1,965.25
ETH/USDT
1,841.60
BTC/USDT
26,584.00
BIST 100
5,552.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı

Filipinler'in başkenti Manila'daki Mayon Yanardağı'nın patlaması ihtimaline karşı, bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Şeyma Uzundere  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı

Manila

Tahliye çalışmalarına, kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis ve askerler de destek verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tehlikeli bölgeden tahliyelerin devam ettiğini belirtirken krizden etkilenenlere yardım sağlayacaklarının sözünü verdi.

Bölgeden ne kadar kişinin tahliye edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin en aktif yanardağı Mayon'u çevreleyen 6 kilometre çapındaki alan yasak bölge olmasına rağmen Filipinli köylüler burada ikamet edip tarım yapmaya devam ediyor.

Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 üzerinden 3’e çıkarılmıştı.

Mayon Yanardağı 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan Kastamonulu genç çiftçiyi tebrik etti
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Medyadaki provokatif içerikler nefret söylemini yayarak soykırımı teşvik ediyor
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 6. yılında Çorum'daki kabri başında anıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara "Türkiye Yüzyılı'na özel proje" talimatı

Benzer haberler

Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı

Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı

Filipinler'de Mayon yanardağı çevresinde alarm seviyesi yükseltildi

Ukrayna'da Kahovka HES'in vurulduğu bölgedeki bazı siviller trenlerle tahliye ediliyor

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson bölgesinde evler su altında kaldı

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla Herson bölgesinde evler su altında kaldı
Ukrayna'da Kahovka Barajı vuruldu, bölge sel tehdidiyle karşı karşıya

Ukrayna'da Kahovka Barajı vuruldu, bölge sel tehdidiyle karşı karşıya
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet