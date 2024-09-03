Filipinler'de fırtına sonrası sel ve toprak kaymasında 14 kişi öldü
Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen sel ve toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
Filipinler'de etkili olan Yagi Tropikal Fırtınası, bölgede şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.
Yetkililer, fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan, şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de olumsuz etkiledi.
Havalimanı yetkilileri, bazı iç hatlar uçuşlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
Filipinler'in kuzeyinde bulunan pek çok eyalette fırtına uyarıları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.