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Dünya

Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sercan İrkin  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğunu duyurdu.

Deprem, yaklaşık 59 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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