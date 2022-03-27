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Dünya

Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Fetih Hareketi, Batı Şeria'da düzenlenen yerel seçimleri açık fark kazandıklarını duyurdu.

Mahmut Geldi   | 27.03.2022
Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan Fetih Hareketi açıklamasında, Batı Şeria'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunu ortaklarıyla birlikte kazandıkları ifade edildi.

Seçimlerde elde edilen zaferin ulusal bir başarı ve Filistin toprakları üzerindeki egemenliğin simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, yerel seçimleri kazanmanın "bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım" olduğu savunuldu.

Açıklamada, yerel seçimlerin Gazze Şeridi'nde de gerçekleşmesinin Hamas tarafından engellendiği belirtildi.

Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi olmayan sonuçlara göre Fetih Hareketi'nin Batı Şeria'daki belediye meclislerinin çoğunu kazandığını kaydetti.

Filistin Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır, dün akşam saatlerinde Batı Şeria'daki yere seçimlerin ikinci turu için oy kullanma süresinin dolduğunu açıklamıştı.

Seçime katılım oranının yüzde 53'e ulaştığını aktaran Nasır, seçim sonuçlarının 27 Mart'ta açıklanacağını belirtmişti.

Hamas'ın seçimlerle ilgili tutumu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin 11 Aralık 2021'deki ilk turu küçük belde ve köylerle sınırlı kalırken, büyük kentlerde yapılacak ikinci tur seçimleri daha fazla önem taşıyor.

İkinci tur kapsamında, Batı Şeria'nın en büyük kentleri Ramallah, Bire, El-Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem, Kalendiya, Eriha, Beytüllahim, Tubas ve Selfit'te yaşayan Filistinli seçmenler sandık başına gitti.

Hamas'ın 2007'den bu yana kontrol ettiği Gazze'de, yerel seçimlerin 11 Aralık 2021'deki ilk turu boykot edilirken, ikinci tur seçimler de burada yapılmadı.

Hamas, katılım için "başkanlık ve milletvekilli seçimleri ile Ulusal Meclis seçimlerinin de dahil edildiği kapsamlı seçimlerin yapılmasını" şart koşmuş bu nedenle seçimleri boykot etmişti.

Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana yaşanan ihtilaflar devam ederken, birçok arabuluculuk ve anlaşmaya rağmen anlaşmazlık sonlandırılamadı.

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