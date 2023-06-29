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Dünya

Fed'in stres testi ABD'nin büyük bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hanehalkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Fed'in stres testi ABD'nin büyük bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi

Washington

Fed, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın aralarında bulunduğu 23 büyük ABD bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, test edilen bankaların tümünün, tahmini 541 milyar dolarlık zarara rağmen bir resesyon sırasında asgari sermaye seviyelerini koruyabildiği belirtildi.

Açıklamada, stres altında kayıplara karşı bir tampon sağlayan toplam öz sermaye oranının 2,3 puan azalarak minimum yüzde 10,1'e düşmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Stres testinin büyük bankaların ekonomik gerileme dönemlerinde ekonomiyi destekleyebilmelerini sağlamaya yardımcı olan araçlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, testin bankaların, geçen yıl sonu verileriyle, varsayımlara dayanan resesyon ve finansal piyasa şoku senaryoları altında, sermaye seviyelerini, kayıplarını, gelir ve giderlerini tahmin ederek dayanıklılığını değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yılki stres testinde varsayımlara dayanan senaryoların, ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40'lık bir düşüşün, iş açığında önemli bir artışın ve konut fiyatlarında yüzde 38'lik bir düşüşün olduğu şiddetli bir küresel resesyonu içerdiği belirtildi. Açıklamada, senaryoda işsizlik oranının 6,4 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığının ve ekonomik çıktının bununla orantılı olarak düştüğünün de öngörüldüğü kaydedildi.

Bankaların daha büyük enflasyonist baskılara ve artan faiz oranlarına karşı da test edildiği belirtilen açıklamada, sonuçların büyük bankaların yükselen faiz ortamına karşı dirençli olduğunu gösterdiği ifade edildi.

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