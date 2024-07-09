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Dünya

Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etti

Fed Başkanı Jerome Powell, "Son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret etti

New York

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmek için güveni desteklemediğini belirterek, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." dedi.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sundu.

Konuşmasında, geçen iki yılda yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyen Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin daha iyi dengeye geldiğini anlattı.

Powell, verilerin ABD ekonomisinin sağlam hızla büyümeye devam ettiğini gösterdiğini, ekonomik büyümenin geçen yılın ikinci yarısındaki gücünün ardından bu yılın ilk yarısında yavaşlamış göründüğünü belirtti.

İş gücü piyasasının güçlü ancak aşırı ısınmamış olduğuna dikkati çeken Powell, işsizlik oranının yükselmesine rağmen hala düşük seviyede olduğunu anlattı.

Powell, enflasyonun belirgin şekilde azaldığına ancak uzun vadeli hedefin üzerinde kaldığına işaret ederek, yılın başlarında yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerleme sağlanamadığını ancak son aylardaki verilerin mütevazı ilerleme gösterdiğini vurguladı.

"Kısıtlayıcı para politikası enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı oldu"

Geçen yıl temmuz ayından beri politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttuklarını dile getiren Powell, kısıtlayıcı para politikasının, talep ve arz koşullarını daha iyi dengeye getirmeye ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını belirttiklerini anımsatarak, "Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler daha fazla güveni desteklemiyordu. Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." diye konuştu.

Politika kararlarını toplantıdan toplantıya aldıklarını vurgulayan Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini veya tersine çevirebileceğini belirtti.

Powell, yüksek enflasyonun karşı karşıya oldukları tek risk olmadığına işaret ederek, "Politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmak ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonu hedefe geri getirmeye ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam tutmaya kararlı olduklarının altını çizen Powell, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın uzun vadede maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatlar elde etmek için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Powell, bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olmasının pek olası görünmediğini bildirdi.

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