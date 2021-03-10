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Dünya

FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayımladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 6 Ocak'taki Kongre Baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istedi.

Dildar Baykan   | 10.03.2021
FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayımladı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD'de tarihi Kongre Baskınının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, yetkili makamların olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.

FBI, olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor.

FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

ABD'de, 6 Ocak Kongre Baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.

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