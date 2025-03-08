Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,178.30
BTC/USDT
86,170.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da “İş Pozitif Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Katar ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve beraberindeki heyet, akademik iş birliklerini artırmak ve kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Katar’ın başkenti Doha'da bir dizi temaslarda bulundu.

Ali Altunkaya  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Katar ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Rektör Şimşek ve heyetinin ilk durağı, Türkiye Doha Büyükelçiliği oldu. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ile gerçekleştirilen görüşmede, FSMVÜ’nün eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, heyete Katar’daki eğitim sistemi ve akademik kurumlarla ilgili bilgi verdi.

Ortak araştırma ve akademik iş birliği görüşmeleri

Heyet daha sonra Katar Vakfı Yükseköğretim Merkezi Başkanı Francisco Marmolejo ve Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem bin Shaheen bin Ghanem Al Ghanim ile uluslararası akademik iş birliği ve vakıf sistemi ile İslami eğitim alanında iş birliği konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Katar Ulusal Kütüphanesi yetkilileriyle de görüşen FSMÜ heyeti tarihi el yazmaları ve nadir eserler üzerine ortak araştırma projelerini görüştü.

FSMVÜ heyeti, Katar Üniversitesi ile Doha Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni de ziyaret ederek mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarında akademik iş birlikleri geliştirme konularını ele aldı. Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü yetkilileriyle yapılan görüşmede ise sosyal bilimler, demokrasi, güvenlik ve kültürel miras alanlarında ortak projeler değerlendirildi.

Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Noora Mohammed Al-Ansari ile yapılan görüşmede, öğrenci ve akademik personel değişim programlarının artırılması, burs imkanlarının genişletilmesi ve savaş mağduru öğrenciler için akademik destek sağlanması konuları ele alındı.

Türkçe eğitimi ve kültürel iş birlikleri

FSMVÜ heyeti, Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enver Gedik ile bir araya gelerek Türkçe öğretimi ve kültürel tanıtım faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Heyet ayrıca Katar Münazara Merkezi (QatarDebate) Başkanı Dr. Hayat Maarifi ile Katar Münazara Merkezi, FSMVÜ Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı

Benzer haberler

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Katar ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Katar ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor

Katar'daki büyükelçiler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen iftarda buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet