Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Katar ile akademik iş birliklerini güçlendiriyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve beraberindeki heyet, akademik iş birliklerini artırmak ve kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Katar’ın başkenti Doha'da bir dizi temaslarda bulundu.
Doha
Rektör Şimşek ve heyetinin ilk durağı, Türkiye Doha Büyükelçiliği oldu. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ile gerçekleştirilen görüşmede, FSMVÜ’nün eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, heyete Katar’daki eğitim sistemi ve akademik kurumlarla ilgili bilgi verdi.
Ortak araştırma ve akademik iş birliği görüşmeleri
Heyet daha sonra Katar Vakfı Yükseköğretim Merkezi Başkanı Francisco Marmolejo ve Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem bin Shaheen bin Ghanem Al Ghanim ile uluslararası akademik iş birliği ve vakıf sistemi ile İslami eğitim alanında iş birliği konularında bilgi alışverişinde bulundu.
Katar Ulusal Kütüphanesi yetkilileriyle de görüşen FSMÜ heyeti tarihi el yazmaları ve nadir eserler üzerine ortak araştırma projelerini görüştü.
FSMVÜ heyeti, Katar Üniversitesi ile Doha Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni de ziyaret ederek mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarında akademik iş birlikleri geliştirme konularını ele aldı. Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü yetkilileriyle yapılan görüşmede ise sosyal bilimler, demokrasi, güvenlik ve kültürel miras alanlarında ortak projeler değerlendirildi.
Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Noora Mohammed Al-Ansari ile yapılan görüşmede, öğrenci ve akademik personel değişim programlarının artırılması, burs imkanlarının genişletilmesi ve savaş mağduru öğrenciler için akademik destek sağlanması konuları ele alındı.
Türkçe eğitimi ve kültürel iş birlikleri
FSMVÜ heyeti, Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enver Gedik ile bir araya gelerek Türkçe öğretimi ve kültürel tanıtım faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Heyet ayrıca Katar Münazara Merkezi (QatarDebate) Başkanı Dr. Hayat Maarifi ile Katar Münazara Merkezi, FSMVÜ Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.