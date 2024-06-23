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Dünya

Fas'ta yüzlerce kişi Gazze'ye destek için yine sokaklara indi

Fas'ın batısındaki Muhammediye kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 9 aydır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

Khalid Mejdoup, Gülşen Topçu  | 23.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Fas'ta yüzlerce kişi Gazze'ye destek için yine sokaklara indi

Rabat

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılan Faslılar, kentin ana caddelerinden geçip merkezdeki tren garının önünde toplandı.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı çıkan göstericiler, Batılı ülkelerden, Tel Aviv yönetimini desteklemeye son vermesini istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail saldırılarının meydana getirdiği yıkımı gösteren fotoğraflar taşıyan göstericiler, "Gazze güçlüdür", "Aksa halkı zafere ve özgürlüğe kadar yürü", "Fas halkı, Aksa Tufanı ile birlikte" sloganları attı.

Fas'ın pek çok kentinde haftalardır Gazze'ye destek amacıyla gösteriler düzenleniyor.

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