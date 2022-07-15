Dolar
17.41
Euro
17.52
Altın
1,706.38
ETH/USDT
1,227.60
BTC/USDT
21,010.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-İstanbul Otoyolu’un Bursa gişelerinde, bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
logo
Dünya

Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Fas'ın kuzeyinde üç gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

Khalid Mejdoup, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 15.07.2022
Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Rabat

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatleri itibariyle Araiş kentindeki Mebika ormanındaki yangın kontrol altına alındı." denildi.

Açıklamada, Araiş kentindeki yangınların evlerine sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 ailenin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yangınlar neticesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fas devlet televizyonuna ait SNRTnews adlı sitede dün yer alan habere göre, yangını söndürmek için bölgeye jandarmaya ait 7, silahlı kuvvetlere ait 4 uçak gönderildi.

Fas haber ajansı MAP'a dün konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Araiş, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde iki gündür devam ettiğini aktarmıştı.

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetmişti.

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Benzer haberler

Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Fas'ta süren yangınların evlere sıçraması nedeniyle 15 köyde 1100 aile tahliye edildi

Fas: Cezayir'in doğal gazı kesmesiyle duran elektrik santrallerinde yeniden üretime başlandı

İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı