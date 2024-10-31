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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin direnişine ilişkin açıklaması protesto edildi

Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Parlamentosundaki konuşması sırasında Filistin direnişine yönelik eleştirileri protesto edilerek kınandı.

Khalid Mejdoup, Ali Semerci  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin direnişine ilişkin açıklaması protesto edildi

Rabat

Fas Filistin’i Destekleme Cephesi’nin organize ettiği protestoda onlarca Faslı, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğunun önünde bir araya geldi.

Güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına rağmen protestocular, Macron'un açıklamalarına yönelik tepkilerini dile getirdi.

Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir” sloganları atarak Macron'un açıklamalarını kınadıklarını ve Gazze'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.

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