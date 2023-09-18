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Dünya

Fas'ta depremin vurduğu bazı bölgelerde öğrenciler çadırlarda eğitim görmeye başladı

Fas'taki depremden etkilenen birçok bölgede eğitim için tahsis edilen çadırlarda dersler yeniden başladı.

Khalid Mejdoup, Safiye Karabacak  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Fas'ta depremin vurduğu bazı bölgelerde öğrenciler çadırlarda eğitim görmeye başladı

Rabat

Öğrencilerin çadırlarda eğitim görmeye başladığı bölgeler arasında Marakeş'in güneyindeki Amizmiz kenti, Asni kasabası ve Tarudant'ın bazı köyleri yer alıyor.

El-Huz Bölge Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için gerekli ekipmanlarla donatılmış 150 çadır kurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca El-Huz bölgesinde depremde ağır hasar gören eğitim kurumlarındaki 789 öğrencinin yakındaki Marakeş kentindeki okullara nakledildiği aktarıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

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