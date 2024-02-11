Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,529.00
BTC/USDT
48,323.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas’ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi kolektif başkanlık sistemine geçti

Fas’ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), ülke tarihinde ilk defa uygulanan kolektif başkanlık sitemine geçti.

Khalid Mejdoup, Esat Fırat  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Fas’ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi kolektif başkanlık sistemine geçti

Rabat

Parti, ülkenin kuzeyindeki Boznika kentinde, 9-11 Şubat tarihleri arasında, “Sürekliliği sağlamak için parti kimliğini yenilemek” sloganıyla 5. olağan kongresini yaptı.

Kongrede, partinin başına, eski Genel Sekreter Abdullatif Vehpi’nin yerine 3 kişiden oluşan kolektif liderlik seçildi.

Söz konusu liderlikte, Fas İskan Bakanlığı görevini yürüten Fatıma Zehra el-Mansuri, Fas Kültür Bakanlığı görevini yürüten Mehdi Bensaid ile Milletvekili Selahaddin Ebu Gali yer aldı.

Parti konseyi dün, kolektif başkanlık sistemi için iç tüzüğün değişmesini öngören teklifi onayladıktan sonra, düzenlenen kongrede kolektif başkanlığın seçimini tamamlamıştı.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) 1. sırada tamamlamıştı. PAM 86 milletvekiliyle 2. İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle 3. sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül’de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturmada PAM ve İstiklal Partisi ile anlaştıklarını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de 7 Ekim 2021’de Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti
Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Fas’ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi kolektif başkanlık sistemine geçti

Fas’ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi kolektif başkanlık sistemine geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet