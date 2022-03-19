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Dünya

Fas’ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören

Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Fas’ın başkenti Rabat’ta tören düzenledi.

Esat Fırat   | 19.03.2022
Fas’ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören Fotoğraf: Esat Fırat/AA

Rabat

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törene Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Rabat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Erkan Gökbulak, YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat ile Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Fas’ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Türk vatanının birliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi andık. Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla güzel bir program gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Doğan, programa Rabat ve Kazablanka kentlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'nı anlatan sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’dan da şiirler okundu.

Programda ayrıca Anadolu Ajansının Çanakkale Savaşı için hazırladığı fotoğraf albümü sergilendi.

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