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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas’ta binlerce gösterici, ülkenin İsrail ile normalleşmesine karşı gösteri düzenledi

Fas’ın kuzeyinde yer alan Tanca kentinde on binlerce göstericinin katılımıyla, Fas’ın İsrail ile normalleşmesinin sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.

Mehmet Akif Turan  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Fas’ta binlerce gösterici, ülkenin İsrail ile normalleşmesine karşı gösteri düzenledi

Tanca

Fas Ulusal Filistin Platformu’nun çağrısı ile düzenlenen eyleme, ülkenin farklı kentlerinden gelen göstericiler de destek verdi.

Filistin ve Fas bayrağı taşıyan göstericiler, “Aksa Tufanı’nda Filistinlilerle beraberiz”, “İsrail’in vahşi saldırılarına ve normalleşmeye karşıyız”, “Yaşasın Filistin direnişi” sloganları attı.

Fransa’nın Tanca Konsolosluğu önünden geçen göstericiler, İsrail’e destek verdiği gerekçesi ile Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti.

Fas Ulusal İşçi Sendikası Tanca Bölge Sorumlusu İzzeddin Filali Babe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada, İsrail'in vahşi saldırılarına ve normalleşmeye karşı olduğumuzu göstermek için toplandık. Fas halkının talebi, İsrail ile normalleşme anlaşmasının feshedilmesi ve İsrail'in Rabat'taki temsilcisinin sınır dışı edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Fas ile İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında Fas’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını ön gören normalleşme anlaşması 10 Aralık 2020’de imzalanmıştı.

Fas'ta, normalleşme anlaşmasına karşı çıkan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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