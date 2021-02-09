Euro
8.54
Dolar
7.07
BIST 100
1,534.91
Altın
1,839.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Fas'ta 14, Filistin'de 7, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybetti.

Hamdi Yıldız   | 09.02.2021
Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişinin öldüğü, 234 yeni vaka tespit edildiği, 493 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 408'e, vaka sayısının 475 bin 589'a, iyileşenlerin sayısının da 454 bin 997'ye ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 612 kişinin hastalığa yakalandığı, 440 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 79'a, vakaların 183 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısının da 172 bin 560'a yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 225 yeni vaka tespit edildi, 179 hasta iyileşti.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 918, vaka sayısı 109 bin 313, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 871 oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı

Fas, Filistin ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 'acil kullanımı' için karar aşamasında

Filistin Dışişleri Bakanı: (Filistinli) gruplar arasındaki diyalog görüşmelerinin ilk oturumu başarılı

Filistin Dışişleri Bakanı: (Filistinli) gruplar arasındaki diyalog görüşmelerinin ilk oturumu başarılı
İngiltere Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
Uluslararası Af Örgütü: UCM'nin kararı işgal altındaki Filistin'deki mağdurlar için umut ışığı oldu

Uluslararası Af Örgütü: UCM'nin kararı işgal altındaki Filistin'deki mağdurlar için umut ışığı oldu