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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle "geçici kısıtlama" güncellemesi

ABD'li teknoloji şirketi Meta, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "zararlı ve zararlı olabilecek" içeriklerin yayılması konusunda, sahibi olduğu Facebook'ta "geçici kısıtlayıcı tedbirler" aldı.

Aynur Şeyma Asan  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle "geçici kısıtlama" güncellemesi

Ankara

Meta'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bölgedeki insanları "olası istenmeyen yorumlardan korumak" amacıyla sosyal medya platformu Facebook'ta "zararlı ve zararlı olabilecek içeriklere ilişkin geçici kısıtlamalar" içeren bir güncelleme yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu güncellemeyle, çatışma bölgesinde gönderi oluşturanların iletilerine yorum yapanları kısıtlayarak yalnızca "arkadaşları veya takipçilerinin" yorum yapmasına izin verebileceği kaydedildi.

Meta, bu güncellemeyle, gönderilerde "saldırgan" yorumların görünürlüğünün azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Duyuruda, Meta'nın kişileri korumaya yönelik politikalarına ilişkin, "Bu politikaları dünyada eşit bir şekilde uyguluyoruz ve kasten ses bastırdığımız düşüncesinin gerçeklik payı yok." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Meta, "tehlikeli organizasyon" olarak belirledikleri Hamas'ı "öven içeriklerin" platformlarında yer almasına izin verilmediğini duyurdu.

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