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Dünya

EuroPalestine Derneği, Netanyahu'ya suç ortaklığı gerekçesiyle Fransız Bakan hakkında UCM'ye başvuracak

EuroPalestine Derneğinin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Esra Taşkın  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
EuroPalestine Derneği, Netanyahu'ya suç ortaklığı gerekçesiyle Fransız Bakan hakkında UCM'ye başvuracak

Paris

EuroPalestine Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen Barrot'nun, İsrail Başbakanı ve makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etmek istediğini açıkladığı kaydedildi.

Açıklamada, Barrot'nun Netanyahu'ya "ahlaki ve diplomatik destek verdiği", UCM ile işbirliği yapmamayı tercih ettiği savunuldu.

Barrot'nun bu ahlaki ve diplomatik desteğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nın eylemlerine suç ortaklığı yapmış olabileceği belirtilen açıklamada, Derneğin bu gerekçeyle Fransız Bakan hakkında UCM'ye suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanlığının bu desteği olmadan Gazze'deki savaş, insanlığa karşı ve muhtemelen soykırım suçları, aynı düzeyde devam edemezdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Derneğin, Barrot hakkında ayrıca Netanyahu'ya açık desteği nedeniyle, Temyiz Mahkemesinin Savcılığına ve Yargıtay Savcılığına suç duyurusunda bulunacağı duyurulan açıklamada, "Sayın Barrot, UCM tarafından tutuklama emirleri çıkarıldığında Fransız adaletini engelleyemez veya etkileyemez." ifadesine yer verildi.

Paris'in UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili çelişkili açıklamaları

Fransa Başbakanı Michel Barnier, 26 Kasım'da önce UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili "uluslararası hukukta üzerine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" açıklamıştı.

Ardından Dışişleri Bakanlığından 27 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Roma Statüsü'nün, UCM'ye taraf olmayan devletlerin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumsuz hareket edilemeyeceğini öngördüğü belirtilerek, "Bu tarz dokunulmazlıklar, Başbakan Netanyahu ve ilgili başka bakanlar için geçerli ve UCM (bu kişilerin) tutuklanmalarını ve teslim edilmelerini talep ederse dikkate alınmalı." değerlendirmesine yer verilmişti.

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