EuroPalestine Derneği Başkanı, Fransa'nın koşulsuz destek vererek İsrail'e "suç ortaklığı" ettiğini belirtti
Fransa'da Filistin'e destek gösterilerine öncülük yapan derneklerden EuroPalestine'in Başkanı Olivia Zemor, Fransa'nın koşulsuz destek vererek İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara ortaklık ettiğini söyledi.
Ankara
EuroPalestine Derneği Başkanı Zemor, İsrail'in bir yıldır devam eden Gazze'ye saldırılarını ve Fransız hükümetinin İsrail'e desteğini, AA muhabirine değerlendirdi.
Zemor, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yöneticilerin destek açıklamalarıyla İsrail'in özellikle Gazze'de "Filistinlilere karşı işlediği suçlara ortaklık ettiğini" ve bu desteğin İsrail'in "tam bir cezasızlıkla bir soykırım yürütmesine" izin verdiğini dile getirdi.
EuroPalestine Derneği olarak Macron ve hükümetinin Gazze'de işlenen suçlara ortaklık ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptıkları başvuruya ilişkin Zemor, bunun "sembolik bir adım" olmadığını, ötesinde "Cumhurbaşkanı Macron ve bakanlarını, Roma Antlaşması'nın imzacısı bir ülkenin yöneticileri olarak bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladıklarını" vurguladı.
Zemor, İsrail'i "sadece askeri olarak değil diplomatik ve ekonomik olarak da destekleyen Fransız yöneticilerin sorumluluklarını göz ardı ettiklerini" söyledi.
"(Gazze'deki) Katliamın başından beri İsrail'e eksilmez bir destek verdiler." diyen Zemor, Fransa'nın İsrail'e askeri desteğini de eleştirdi.
Hükümetin silah desteğini sürdürdüğünü ve İsrail ordusundaki ikinci en büyük yabancı birliği 4 bin 185 askerle Fransızların oluşturduğunu dile getiren Zemor, "Fransızların, işgalci İsrail ordusunun işlediği suçlara ortaklık ettiğine dair somut delillerin bulunduğuna" dikkati çekti.
EuroPalestine, "soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvurmuştu
EuroPalestine Derneği 15 Ekim'de Macron, eski Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal hakkında İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşanan "savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna" ortak oldukları suçlamasıyla UCM'ye başvuruda bulunmuştu.
Başvuruda, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında Tel Aviv hükümetine askeri, diplomatik, ekonomik, manevi ve koşulsuz destek sağlayarak bu suçlara ortak oldukları ileri sürülmüştü.
Fransız siyasetçilerin, "Fransa'nın taraf olduğu Roma Statüsü ve 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme kapsamındaki sorumlulukları ihlal ettiği" belirtilen başvuruda Macron ve hükümeti, "bölgedeki gerçekleri bilmelerine rağmen savaş ve soykırım suçlarını engelleme görevlerini yerine getirmemek ve bu suçları teşvik etmekle" suçlanmıştı.