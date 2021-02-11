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Dünya

Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerindeki yayınlarını kapatıyor

Euronews'un 30 gazetecinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

Yusuf Özcan   | 11.02.2021
Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerindeki yayınlarını kapatıyor

Paris

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalı, Türkçe ve İtalyanca dillerinde yaptığı yayınlara son veriyor.

Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Euronews'un 30 gazetecinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

İtalyanca kanalının kapatılacağı ve bu dilde sadece dijital ortamda yayın yapılacağı ifade edilen açıklamada, Türkçe servisinin de artık olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2017'den bu yana 100 çalışanın kanaldan ayrıldığı aktarıldı.

Birçok sendikanın çağrısıyla Euronews çalışanları 9 Şubat'ta bir günlük grev yapmıştı.

1993'te kurulan Euronews kanalı, 12 dilde yayın yapıyor ve 500 kadrolu çalışanı bulunuyor.

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