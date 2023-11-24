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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med: İsrail ordusunun Şifa Hastanesi Müdürü'nü kaçırmasında DSÖ'nün rolü olabileceğinden endişeliyiz

Euro-Med, İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin Müdürü Ebu Silmiyye'yi kaçırmasında bilerek veya farkında olmadan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rolünün olabileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Euro-Med: İsrail ordusunun Şifa Hastanesi Müdürü'nü kaçırmasında DSÖ'nün rolü olabileceğinden endişeliyiz

Cenevre

Ebu Silmiyye ve hastanenin sağlık personelinin İsrail ordusu tarafından alıkonulmasına ilişkin Euro-Med'in X sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "DSÖ'nün farkında olmadan veya bilerek İsrail'in, Şifa Hastanesi'ndeki üst düzey sağlık personelini kaçırmasını kolaylaştırmış olabileceği yönündeki haberlerden son derece endişeliyiz." ifadesi yer aldı.

DSÖ'nün sağlık personeli ve hastalara İsrail ile koordineli olarak Gazze'nin güneyine güvenli tahliye sözü verdiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun ise konvoyu durdurduğu ve bazı kişileri kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail askerleri, hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu konvoyu 7 saatten fazla durdurdu ve onlara kötü muamele etti ve aralarında Şifa Hastanesi Müdürü'nün de yer aldığı bazılarını tutukladı. Bu, DSÖ'nün onlara Gazze'nin güneyine güvenli geçiş sözü vermesinden sonra gerçekleşti. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ: Konuya ilişkin detaylı açıklama yayımlanacak

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, bu sabah BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'yi dün alıkoydu. Şu anda onun nerede olduğuna dair bilgi de yok. Sizce bir sağlık çalışanının alıkonulması kabul edilebilir mi?" sorusuna "Bu konuyla ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yayımlayacağız. Yapılacak ayrıntılı açıklamada bütün detaylar yer alacak." yanıtını verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasının ardından Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliyesi için DSÖ ile koordinasyonunu durdurduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İşgal ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar yaralıların ve sağlık personelinin tahliyesine ilişkin DSÖ ile tam koordinasyonu durdurma kararı aldık." açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin araçsız şekilde hastaneyi boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün hastaneden yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve hastane çalışanları da hastanede kalmıştı.

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