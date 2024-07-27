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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.-VTR-
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Dünya

Etiyopya'da 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas

Etiyopya hükümeti, 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Gökhan Kavak  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Etiyopya'da 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas

İstanbul

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, heyelan sonrası bugün başlamak üzere 3 günlük yas ilan edilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararla resmi binalar ve dünya çapında büyükelçilik ve konsolosluklarda bayraklar yarıya indirilecek.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği bildirilmişti.

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