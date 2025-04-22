Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Gümüşhane
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı https://t.co/lcbyeaADOs pic.twitter.com/G0QU81pcHh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 22, 2025
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Vali Aydın Baruş'un, bugün Torul-Kürtün karayolu Karaçukur mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Baruş da heyelan riskinin halen devam ettiğini aktararak, yol temizleme çalışmalarına henüz başlanamadığını kaydetti.
Baruş, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılacak etüt çalışmaları tamamlanmadan yolun trafiğe açılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, Giresun'dan Gümüşhane istikametine seyahat edecek vatandaşlar ile Gümüşhane'den Giresun yönüne gidecek vatandaşların Giresun-Trabzon-Gümüşhane sahil yolunu kullanmalarını istedi.
Heyelan riski tamamen ortadan kalkmadan Torul-Kürtün karayolunun kullanılmamasını isteyen Baruş, yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili ikinci bir duyurunun yapılacağını da belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.