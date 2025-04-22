Dolar
38.26
Euro
43.71
Altın
3,384.34
ETH/USDT
1,702.80
BTC/USDT
91,487.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vakıfbanklı voleybolcu Zehra Güneş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana ile oynadıkları final serisinin üçüncü maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Sinan Uçar  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Vali Aydın Baruş'un, bugün Torul-Kürtün karayolu Karaçukur mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Baruş da heyelan riskinin halen devam ettiğini aktararak, yol temizleme çalışmalarına henüz başlanamadığını kaydetti.

Baruş, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılacak etüt çalışmaları tamamlanmadan yolun trafiğe açılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, Giresun'dan Gümüşhane istikametine seyahat edecek vatandaşlar ile Gümüşhane'den Giresun yönüne gidecek vatandaşların Giresun-Trabzon-Gümüşhane sahil yolunu kullanmalarını istedi.

Heyelan riski tamamen ortadan kalkmadan Torul-Kürtün karayolunun kullanılmamasını isteyen Baruş, yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili ikinci bir duyurunun yapılacağını da belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'da
DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Mecidiyeköy metrobüs durağında "yürüyen merdiven arızası" yoğunluğu
Pendik'te palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktaracağız

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor
Gümüşhane'de çeyiz sandıklarındaki el işi ürünler usta ellerde yeniden işleniyor

Gümüşhane'de çeyiz sandıklarındaki el işi ürünler usta ellerde yeniden işleniyor
Giresunlu tarih tutkunu, 73 yıl önce tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki fotoğrafın hikayesini anlattı

Giresunlu tarih tutkunu, 73 yıl önce tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki fotoğrafın hikayesini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet