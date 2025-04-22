Mecidiyeköy metrobüs durağında "yürüyen merdiven arızası" yoğunluğu
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalanması yoğunluğa neden oldu.
İstanbul
Kentin en kalabalık istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı girişinde yer alan yürüyen merdivenlerden biri arızalandı.
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Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.
Etrafı kapatılan yürüyen merdiven bakıma alınırken, vatandaşların metrobüs durağına giriş-çıkışta kalabalık dolayısıyla ilerlemekte zorlandıkları görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.