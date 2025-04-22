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Mecidiyeköy metrobüs durağında "yürüyen merdiven arızası" yoğunluğu

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalanması yoğunluğa neden oldu.

Yasin Cingöz  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Mecidiyeköy metrobüs durağında "yürüyen merdiven arızası" yoğunluğu

İstanbul

Kentin en kalabalık istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı girişinde yer alan yürüyen merdivenlerden biri arızalandı.

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Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.

Etrafı kapatılan yürüyen merdiven bakıma alınırken, vatandaşların metrobüs durağına giriş-çıkışta kalabalık dolayısıyla ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

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