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DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı." iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberlerde adı geçen hükümlü, aldığı mahkumiyet kararının infazı için 18 Temmuz 1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiştir. Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. İlgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişi, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmüş ve açık ceza infaz kurumuna geçişi yapılmıştır. Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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