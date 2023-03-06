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Dünya

Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

Etiyopya, güney bölgesinde kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısında bulundu.

Gülsüm İncekaya  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

Istanbul

Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişiye insanı yardım ulaştırılması için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını acil müdahaleye çağırdı.

Tarım Bürosu Başkanı Usman Surur, ülkenin güneyindeki şiddetli kuraklığın yağış eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Surur, 342 bin hektarlık tarım alanının yağmur yağmaması nedeniyle kuraklaştığına dikkat çekerek, kuraklık sorunun hızlı şeklide ele alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Surur, 2 milyon kişiye acil yardım isteğinde bulundu.

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