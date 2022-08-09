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Dünya

Estonya ve Finlandiya, Avrupa’dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa’ya seyahatinin kısıtlanmasını istiyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.08.2022
Estonya ve Finlandiya, Avrupa’dan Rus turist vizelerini sonlandırmasını istiyor

Kopenhag

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter’da yaptığı açıklamada, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya’dan gelen turizmi sonlandırmanın zamanı olduğunu belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Finlandiya devlet kanalı YLE’ye, "Rusya, Avrupa’da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa’da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak seyahat etmesi doğru değil." açıklamasında bulundu.

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